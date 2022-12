Adolescente morre após fugir de abordagem da PM em Parauapebas

Um adolescente de 16 anos morreu na noite de quinta-feira (29) após fugir de uma abordagem da Polícia Militar no bairro do Vale do Sol, em Parauapebas, região sudoeste do Pará. O caso teria ocorrido por volta de 20h. As informações são do Correio de Carajás.

De acordo com o relatório repassado à Polícia Civil, uma guarnição da PM fazia rondas na área do Vale do Sol quando os soldados teriam ouvido disparos de arma de fogo assim que a viatura passou pela esquina da avenida Dubai com a rua Daniel Franco. Logo em seguida, três rapazes foram avistados correndo.

Os militares perseguiram o trio na tentativa de abordá-los para averiguar se eram os autores dos disparos, mas, nenhum se deteve à aproximação dos PMs. Um dos policiais atirou contra na direção dos suspeitos, atingindo um deles, enquanto os outros dois fugiram.

Com o suspeito baleado, a polícia apreendeu um revólver calibre 32 com quatros munições, sendo que uma delas estava intacta. A PM também achou 89,5 gramas de maconha e outra porção de 23,1g de cocaína o adolescente.

O jovem foi levado ao Hospital Municipal de Parauapebas pela viatura da polícia, mas teve a morte constatada assim que chegou na unidade. Os outros dois suspeitos que fugiram ainda não foram localizados.