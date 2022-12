Suspeito de assaltar residência morre em confronto com a polícia em Parauapebas

Gilberto da Silva Lopes, conhecido como “Careca”, morreu em confronto com guarnições das das Rondas Ostensivas Com o Apoio de Motocicletas (Rocam) e Grupamento Tático Operacional (GTO), que fazem parte do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM), em Parauapebas, região sudeste do Pará. O caso ocorreu por volta das 21h25 de quarta-feira (14), na Rua Minas Gerais, localizada no bairro Brasília, no Complexo VS 10. Careca é suspeito de participar de um assalto a uma residência da cidade. As informações são do Native News Carajás.

VEJA MAIS

Os policiais disseram que a equipe da Rocam realizava rondas pelo Complexo VS 10 quando recebeu a denúncia de que teria ocorrido um assalto a uma residência na rua Justino Gonçalves e que os moradores teriam sido reféns. Ao chegar no endereço, a PM localizou uma das vítimas e ela disse que os suspeitos haviam fugido.

Duas residentes do imóvel alvo do crime comentaram que a dupla de suspeitos estava armada. Elas disseram que um dos integrantes portava uma escopeta e o outro tinha um facão em mãos. As vítimas aproveitaram para dar a descrição dos envolvidos: um deles vestia calça jeans, camisa azul de manga comprida e boné, enquanto o outro trajava bermuda, uma camiseta branca e estava com o rosto coberto.

Ainda segundo as moradoras, o homem que estava de rosto resguardado teria prendido todos os residentes no quarto e levou joias, um celular, perfumes, produtos de higiene pessoal e dois carregadores de aparelhos celular.

Os agentes de segurança mostraram imagens de pessoas presas recentemente e as vítimas conseguiram identificar "Careca" e Kaleilson Sousa Fontineles, apontado por elas como os autores do crime.

Em buscas pela dupla, a polícia se aproximou de um terreno baldio e alguns indivíduos que estavam ao fundo do imóvel atiraram contra a viatura. Os militares revidaram e a pessoa baleada se tratava de Gilberto.

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Parauapebas, mas não resistiu aos ferimentos. Com "Careca", a PM encontrou uma escopeta de fabricação caseira, calibre 20, além de duas munições intactas. Uma das vítimas confirmou que o suspeito morto tinha participado do assalto.

A vítima compareceu à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestou depoimento e comentou sobre o assalto. As autoridades não informaram o paradeiro de Kaleilson, o suposto segundo participante do assalto.