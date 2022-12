Homem é assassinado a tiros em frente de uma igreja evangélica, no Pará

Um homem de 26 anos foi assassinado a tiros, na noite de quarta-feira (14), em frente a uma igreja evangélica, na vila Betânia, na zona rural de Moju, no nordeste do estado.

A vítima foi identificada como Marinei Sebastião de Oliveira. Era inauguração da igreja. As informações são do portal Moju News.

Testemunhas contaram que Marinei saiu quase no final do culto para levar o filho na lanchonete da igreja. Foi quando um homem chegou a pé e, aparentemente sem nada dizer, disparou quatro vezes contra Marinei, que estava acompanhada de outras pessoas.

Ele foi socorrido e levado até a Unidade Mista de Saúde, mas, no local, a equipe constatou que a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos.

No local do culto, havia dezenas de fiéis, pastores que relataram momentos de pânico. Algumas pessoas passaram mal após o tiroteio e precisaram ser atendidas no hospital. O crime tem características de execução. Mas a motivação é desconhecida. O homicídio, agora, será investigado pela Polícia Civil.