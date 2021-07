Homem é morto ao ter a casa invadida no começo da manhã em Moju

Jonilson Cuimar da Silva, de 26 anos, morreu ao ser baleado em um atentado no começo da manhã desta terça-feira, 27, em Moju, município no Nordeste Paraense. A 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que ficou sabendo do caso por volta das 6h40, mas o crime ocorreu um pouco antes, logo do nascer do dia, depois das 5h.

As informações sobre o homicídio foram colhidas com moradores da região. O que se sabe é que Jonilson foi morto após ter a casa em que morava invadida, uma residência em uma vila de quitinetes na rua São João, no bairro Liderança. Segundo algumas testemunhas, os responsáveis pelo crime seriam três homens, que invadiram a casa de Jonilson, dispararam contra ele, e fugiram logo em seguida.

Ainda segundo o CIPM, o caso pode ter ligação com associações criminosas que atuam em Moju, mas tudo deve ser esclarecido com as investigações da Delegacia de Polícia Civil do município, que é por onde se investiga o homicídio. O corpo de Jonilson foi removido pelo Núcleo Avançado do Centro de perícias científicas Renato Chaves de Abaetetuba.