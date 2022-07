Jovem de 20 anos é assassinado em Moju

Um jovem de 20 anos foi morto na madruga deste sábado (16), em Moju, na região nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Salomão Santos dos Santos. O crime teria acontecido por volta de 1h da manhã, no ramal do Condomínio Industrial, em Moju, município do Baixo-Tocantins. Não se sabe o que pode ter motivado a execução do homicídio. As informações são do Moju News.

A suspeita é de que a vítima tenha sido morta a facadas. No entanto a causa da morte não foi divulgada pela polícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal em Abaetetuba.

Segundo informações, algumas pessoas, que não tiveram o nome divulgado, foram conduzidas até a Delegacia de Moju suspeitos de cometerem o crime.

A redação integrada solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil (PC) e aguarda retorno.