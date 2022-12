Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros na Cremação

Um homicídio foi registrado, nesta quinta-feira (15), no bairro da Cremação, em Belém. Um homem foi encontrado, com marcas de tiros, na rua Timbiras, entre a rua 14 de Março e a avenida Generalíssimo Deodoro.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia criminal. Policiais militares e civis também estão no local. Ainda não há informações sobre a autoria do crime, a identidade da vítima e nem a motivação do crime.