Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia em Castanhal

Um homem suspeito de tráfico de drogas, identificado como Heuleres Ferreira Paixão, morreu em confronto com a polícia na noite de sexta-feira, 16, no município de Castanhal, nordeste do Estado. Durante a mesma operação, uma mulher de nome Waldianaia Sá Silva acabou sendo presa pelo mesmo crime. A ação foi resultado de intervenção por meio da Operação da Polícia Militar do Pará denominada 'Fechando o Cerco', que visa reforçar o policiamento na Região Metropolitana e em todo o Pará.

Segundo informações de Correio do Norte, era por volta de 18h quando a intervenção começou no bairro São José, conhecido como Portelinha, realizada por guarnições do Grupo Tático e das Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) da PM. A intervenção se deu após denúncia de tráfico de drogas.

No local, Heuleres teria empreendido fuga em ocasião da chegada da polícia, momento em que iniciou a perseguição. Ao enveredarem por uma área de mata, o conflito armado começou e houve troca de tiros. Heuleres acabou sendo atingido e foi socorrido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Material apreendido durante a intervenção policial. (Reprodução / Redes Sociais)

Com o suspeito, foram encontradas uma espingarda calibre 28 e duas munições, uma intacta e uma deflagrada. Na operação foi presa a Waldinaia Sá Silva, sendo apreendidas 58 petecas de oxi e duas porções de maconha. A Polícia não deu detalhes da circunstância da prisão da mulher.

A redação integrada de O Liberal solicitou notas à Polícia Militar e Civil do Pará e aguarda retorno.