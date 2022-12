Rapaz de 18 anos continua desaparecido após naufrágio em Alenquer

Um jovem de 18 anos continua desaparecido após o naufrágio de uma embarcação em Alenquer, no oeste do Pará, no sábado (10). Um adolescente morreu no acidente. A Marinha do Brasil informou, nesta sexta-feira (16), que recebeu a denúncia do naufrágio de uma embarcação que seguia pelo Rio Surubiaçu, no município de Alenquer (PA), com cinco pessoas.

Três ocupantes foram resgatados com vida. O corpo de um adolescente de 13 anos foi encontrado por moradores locais e reconhecido pela família. Um homem de 18 anos permanece desaparecido.

Uma equipe da Capitania Fluvial de Santarém foi enviada ao local do naufrágio para realizar buscas e coletar informações. Será instaurado inquérito para apurar o caso. A Marinha do Brasil se solidariza com as famílias das vítimas e conclama a sociedade a participar ativamente do esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar.

A segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185.

As duas pessoas que inicialmente estavam desaparecidas eram da mesma família. Mas o adolescente morreu. O naufrágio de uma bajara - canoa usada para transporte de pessoas e por pescadores - ocorreu por volta das 18 horas, no afluente do rio Amazonas, conhecido como Igarapé de Alenquer, oeste do Pará.