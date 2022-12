Naufrágio na Ilha de Cotijuba: comandante da lancha é solto pela Justiça

Marcus de Souza Oliveira, comandante da Lancha Dona Lourdes II, que naufragou no dia 8 de sembro deste ano e vitimou 23 pessoas, teve habeas corpus concedido nesta sexta-feira, 16, durante a última sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará. Marcus estava preso desde o dia 13 de setembro. No dia 28 de outubro, ele havia chegado a obter parecer favorável à soltura do Ministério Público do Pará, entretanto, o juiz Eduardo Antônio Martins Teixeira, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, negou o pedido (no dia 3 de novembro).

O habeas corpus que coloca o comandante da lancha em liberdade foi lavrado pela desembargadora Maria Nazaré Gouveia, que votou pela concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares, entre elas, a suspensão da habilitação náutica e monitoramento eletrônico. A decisão foi unânime com relação aos demais desembargadores.

VEJA MAIS