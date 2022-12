Duas pessoas da mesma família estão desaparecidas após naufrágio de embarcação em Alenquer

Duas pessoas da mesma família estão desaparecidas após o naufrágio de uma bajara - canoa usada para transporte de pessoas e por pescadores, na noite deste sábado (10), por volta das 18h, no afluente do rio Amazonas, conhecido como Igarapé de Alenquer, oeste do Pará. Um adolescente de 13 e um jovem de 18 anos, que estavam na embarcação, estão desaparecidos. No momento do acidente, havia 5 pessoas dentro da bajara, três delas foram resgatadas com vida.

Familiares das duas pessoas desaparecidas reclamam da demora para que as buscas sejam iniciadas. Até às 9h da manhã, deste domingo, 11, a procura pelas vítimas ainda não havia começado, segundo familiares que procuraram a redação integrada de O Liberal para relatar o ocorrido.

Um familiar das vítimas do naufrágio desaparecidas, informou que registrou o Boletim de Ocorrência do acidente na noite de ontem na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém. “Procuramos o Corpo de Bombeiros ontem à noite para comunicar o ocorrido, me pediram para voltar hoje de manhã, estamos aqui desde às 6 horas e nada das buscas começarem. A família quer uma resposta”, contou o Ocelio Almeida Pimentel, parentes dos dois desaparecidos.

Ocelio relatou ainda, que na ocasião do acidente, os tripulantes da embarcação estavam atravessando o igarapé para prender o gado no outro lado e que essa prática era uma rotina diária. Ainda segundo ele, as duas pessoas desaparecidas não sabiam nadar. As outras três sabiam e conseguiram ser resgatadas com vida próximo ao local do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros sobre o caso e aguarda um retorno.