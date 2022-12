Falso pastor é preso por apropriação indébita, estelionato e falsidade ideológica em Altamira

​Um homem identificado como Edmilson da Silva Frazão foi preso na tarde desta sexta-feira (16), dentro de uma quitinete, no bairro Jardim Uirapuru, em Altamira, sudoeste do Pará. O suspeito, que se apresentava às vítimas como pastor, é investigado por apropriação indébita, estelionato e falsidade ideológica. As informações são do site Confirma Notícia.​​

Segundo a polícia, Edmilson usava sempre a mesma tática para cometer os crimes. Pelo menos quatro vítimas procuraram a delegacia para registrar boletim de ocorrência e denunciá-lo.

O acusado dizia que era pastor e, com isso, conseguia veículos emprestados, conforme informou a polícia. Ele também fingia comprar um bem material, dando uma quantia em dinheiro como entrada. Em seguida, vendia os bens para terceiros e não terminava o pagamento nem devolvia.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas entregavam os objetos de valor de boa-fé, acreditando que o suspeito não os enganaria e faria a venda dos veículos. Após as investigações, a Justiça do Pará decretou a prisão preventiva de natureza cautelar contra Edmilson. Ele deve responder pelos crimes e ficar à disposição do Poder Judiciário.