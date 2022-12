Homem é preso suspeito de financiar carros em nome de terceiros na Grande Belém

Lucas da Conceição Gonçalves da Silva foi preso pelo crime de estelionato nesta quinta-feira (15), no bairro do Atalaia, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia do Atalaia, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. De acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz estava realizando financiamentos bancários de forma fraudulenta para adquirir veículos com documentos que ele conseguia das vítimas, sem o consentimento delas.

Ainda segundo a polícia, Lucas enganava as vítimas e as convencia a realizar o reconhecimento facial nos aplicativos bancários. Para isso, o suspeito usava os celulares das pessoas e dizia que era para outras finalidades, segundo apontou as investigações. Após esse processo, Lucas realizava assinaturas falsas de forma digital.

Durante as diligências, as equipes policiais identificaram ​algumas ​vítimas do suspeito em uma loja de veículos localizada na rodovia Augusto Montenegro. Elas deverão ser ouvidas no âmbito do inquérito policial. A polícia descobriu também que um dos veículos adquiridos de forma criminosa por Lucas já havia sido repassado para terceiros. A vítima somente ficou sabendo quando o banco ligou para cobrar prestações atrasadas.

O suspeito foi apresentado na delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde irá aguardar a decisão da Justiça.