Associação de docentes da UFPA denuncia golpe usando nome da instituição; entenda

Nesta quarta-feira, 7, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará (Adufpa) publicou uma nota denunciando um golpe que estelionatários vêm aplicando contra seus associados, principalmente docentes aposentados e técnicos administrativos da instituição. O caso está sendo registrado na manhã desta quarta na Delegacia de Crimes Virtuais da Polícia Civil do Pará (PC).

De acordo com informações da Adufpa, criminosos estão se passando por funcionários de escritório de advocacia, advogados e até por diretores da Adufpa e abordam associados, por contato via Whatsapp e ligações telefônicas, solicitando informações sobre processos referentes a precatórios e pedindo valores em dinheiro para encaminhar tais processos.

Adufpa alerta sobre o golpe nas redes sociais. (Reprodução / Redes Sociais)

Até o momento, a Adufpa tem conhecimento de que pelo menos duas pessoas já foram vítimas do golpe, mas não descarta que haja outros casos. O valor do prejuízo causado pelos golpistas também não é conhecido ainda.

A Adufpa informa que os estelionatários enviam documentos falsos em nome do órgão, utilizando a logomarca do sindicato e o brasão do Poder Judiciário. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fez uma publicação alertando: