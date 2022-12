UFPA abre inscrições para mobilidade acadêmica com mais de mil vagas; saiba como participar

Na próxima quarta-feira (7), começa o período de inscrições para o Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica 2023 (Moba 2023), da Universidade Federal do Pará (UFPA) — conhecido popularmente como "vestibulinho" — que é voltado para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos presenciais de graduação. No total, serão 1.016 vagas em 152 cursos de graduação, sendo 565 vagas para a troca interna entre cursos e 451 para o público externo. O edital do Processo Seletivo foi lançado na última sexta-feira (2). O período de inscrições será das 14h do dia 7 de dezembro de 2022 até às 23h59 do dia 23 de dezembro de 2022.

Para participação no processo, o candidato deverá realizar a inscrição por meio do site da instituição e efetuar uma taxa no valor de R$120,00. O estudante em condição de hipossuficiência econômica poderá solicitar isenção do pagamento do valor. O ingresso dos candidatos classificados será nos períodos letivos do calendário acadêmico de 2023.

A oferta das vagas são voltadas para os seguintes campus da UFPA: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí. O candidato realizará a prova na localidade que indicar no ato da solicitação de inscrição no processo seletivo.

Prova

A classificação para os cursos será feita mediante a aplicação de uma prova objetiva, por área de conhecimento, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será composto por questões de múltipla escolha. A data da prova está prevista para 15 de janeiro de 2023, das 14h às 17h. Os conteúdos programáticos também estão disponíveis no site do Ceps.

Quem pode participar do Mobin?

Poderão participar da Mobilidade Acadêmica Interna (Mobin) somente alunos com vínculo ativo nos cursos de graduação da UFPA que tenham cursado o mínimo de 20%. E, ainda, que não possuam mais que 75% da carga horária das atividades do curso ao qual estão vinculados até a data de inscrição.

Quem pode participar do Mobex?

Quanto à Mobilidade Acadêmica Externa (Mobex), podem participar portadores de diploma de curso de graduação reconhecido ou autorizado pelo MEC, de Instituição de Ensino Superior (IES) brasileira ou estrangeira (com documentação devidamente revalidada); alunos de outra IES brasileira, vinculados a curso de graduação reconhecido ou autorizado pelo MEC; alunos(as) de IES estrangeira, vinculados(as) a curso de graduação devidamente regularizado no país de origem; e alunos com vaga prescrita em curso de graduação reconhecido ou autorizado pelo MEC.

As vagas destinadas a candidatos de uma determinada modalidade (interna ou externa) que não forem preenchidas serão disponibilizadas para candidatos da outra modalidade e vice-versa. No caso das vagas não preenchidas no processo, haverá possibilidade de reoferta, conforme aponta o edital.

Serviço

Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica 2023 (Moba 2023)

Inscrições: das 14h do dia 7 de dezembro de 2022 até às 23h59 do dia 23 de dezembro de 2022

Site para inscrição: site do Ceps

Data da prova: 15 de janeiro de 2023

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)