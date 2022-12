Mulher é presa após roubar R$ 20 mil e tentar matar idoso em Curionópolis

Silvana Rodrigues dos Santos, de 37 anos, foi presa pelos crimes de estelionato e tentativa de homicídio contra um homem de 65 anos, de quem roubou a quantia de R$ 20.160. O crime foi registrado na manhã de domingo (4), e a prisão ocorreu na última quinta-feira (8), no bairro da Chamonlândia, em Curionópolis, sudeste do Pará. As informações são do site Correio de Carajás.

A denúncia contra Silvana foi feita pela irmã da vítima, que se dirigiu a um quartel de polícia e deu sua versão sobre os fatos. De acordo com a denunciante, Silvana Rodrigues teria se aproveitado da idade avançada do homem e oferecido ajuda ao senhor para fazer um empréstimo no banco.

Assim que a operação foi finalizada, a mulher teria aplicado no homem três injeções de uma substância desconhecida, que o deixou inconsciente. Ele foi socorrido e levado ao hospital. Depois disso, a suspeita teria efetuado operações no apli​​cativo do banco e se apropriado de R$ 20.160 do idoso.

Diante das informações, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu à residência de Silvana, mas um dos moradores afirmou que ela estaria em um laboratório particular próximo ao Hospital Municipal de Curionópolis.

A suspeita foi encontrada e convidada para se apresentar à Delegacia de Polícia Civil da cidade, mas se recusou a ir. Após a negativa, recebeu a ordem para ser conduzida ao local, momento que partiu para cima dos policiais, que tiveram que imobilizá-la e algemá-la para evitar a fuga.

Contida, ela confessou os crimes e afirmou ter utilizado o dinheiro para pagar uma dívida em uma loja de eletrodomésticos, o que foi negado pelo proprietário do estabelecimento. O empresário afirmou que a suspeita continuava devendo mais de R$ 20 mil. A mulher ficou presa. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.