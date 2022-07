Dupla é presa após usar arma de brinquedo para assaltar idoso em Altamira

Dois homens identificados como Alexandre Sousa Araújo, de 22 anos, conhecido como "Gibizinho", e Thiago Ribeiro dos Santos, de 19, foram presos pela Polícia Militar, após serem flagrados com um simulacro que servia como imitação de pistola, na noite do último sábado (16), no município de Altamira, sudoeste paraense. Eles teriam acabado de usar a arma de brinquedo para roubar um celular de um idoso. A informação sobre a operação foi divulgada neste domingo (17), por meio do site Confirma Notícia.

Por volta das 23h30 do sábado, os policiais em operação pelas ruas da cidade flagraram os suspeitos com o simulacro. Segundo a ocorrência policial, os dois foram parados após apresentarem uma situação suspeita em via pública. Assim que os policiais se aproximaram e fizeram a revista, encontraram a arma e um celular. Como havia denúncias de um roubo realizado mais cedo na cidade, ao serem questionados sobre a origem do celular, eles não negaram o crime.

A vítima do roubo, que ficou sem o celular após ser abordado pela dupla, foi até a delegacia, fez o reconhecimento dos criminosos e denunciou o caso à Polícia Civil do Pará. A dupla ficou detida à disposição da justiça.

Apesar de jovens, os dois suspeitos têm uma ficha extensa na polícia. Alexandre e Tiago já possuem outras passagens por roubos e furtos. A arma utilizada por eles ficou apreendida e, de acordo com a polícia, apesar de falsa, assusta, o que dá aos bandidos muita vantagem na hora de cometer crimes.