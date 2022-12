Traficante é morto durante confronto com a PM em Marabá

Um suposto fornecedor de drogas identificado como Márcio Rodrigues Ferreira, de 24 anos, morreu, na tarde desta quinta-feira (22), durante confronto com a Polícia Militar (PM) no bairro Cidade Nova, em Marabá. O “Noturno”, como era conhecido, atuava também na cidade de Paragominas e tinha ligação com uma facção criminosa. Informações do Correio de Carajás.

Durante ronda pelo bairro Rio Verde, por volta das 15h10, uma guarnição da PM avistou, na rua 7 de Setembro, próximo à avenida JK, um homem se desfazendo de um pequeno volume ao perceber a presença policial. Devido à atitude suspeita, ele foi abordado e se apresentou aos policiais.

Foram encontradas sete trouxas de crack de posso do homem que afirmou ser para consumo próprio. Ele confessou aos policiais que tinha mais drogas em sua residência, na rua Olavo Bilac, no Caetanópolis, local onde foram encontradas 24 trouxas e uma porção com pequenos pedaços de crack pesando, no total, 31 gramas.

Questionado sobre a procedência da droga, o usuário declarou ter comprado com um homem conhecido apenas como “Piu” e afirmou que tinha encomendado mais quatro trouxas da droga, que seriam entregues em frente a um salão na rua Rui Barbosa, no bairro Guanabara, onde o suspeito estaria vestindo uma camisa de uma empresa de construção civil.

Em posse das informações, a guarnição foi ao local, onde encontrou um indivíduo com as características repassadas pelo usuário. Em seguida, ele foi abordado e foi realizada uma revista pessoal, onde foram encontradas em seu eu bolso as quatro trouxas de crack encomendadas.

O suspeito confessou ter mais drogas em sua residência na rua B, na Cidade Nova. Quando a PM chegou ao local, foi recebida a tiros e revidou, atingindo Márcio Rodrigues Ferreira, que chegou a ser socorrido e levado na viatura até o Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde veio a óbito.

No local do confronto, que a polícia afirma ter “característica de depósito de drogas”, por haver apenas uma cama e um guarda-roupas, foi encontrada uma balança de precisão e 25 trouxas de maconha, 12 trouxas de crack, uma de cocaína e mais uma porção esfarelada de crack, além de um pacote com pedras de crack de vários tamanhos. Ao todo, foram apreendidas 550 gramas de drogas durante a operação.

Com o suspeito baleado foi encontrado um revólver da marca Rossi com numeração raspada e com quatro munições, sendo uma delas deflagrada. Dinheiro, objetos pessoais e três aparelhos celulares foram apreendidos junto da arma de fogo.

Os outros dois envolvidos foram apresentados à 20ª Seccional de Polícia Civil para realização dos procedimentos legais e liberados posteriormente por serem apontados apenas como usuários.

De acordo com o delegado que registrou o caso, Márcio Rodrigues Ferreira – que usava uma tornozeleira eletrônica no momento da ação policial – era faccionado. Ele respondia a um processo datado de março de 2018 pela Vara de Execução Penal de Marabá.

A equipe de reportagem do jornal e portal O Liberal acionou a Polícia Civil e Militar para mais informações sobre o caso, mas obteve resposta até o fechamento da edição.