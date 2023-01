Mãe se revolta com lixo dentro de caixão do filho que morreu sem atendimento em hospitais de SP

Andreia da Silva, mãe de Vitor Augusto Marcos de Oliveira, ficou revoltada durante o enterro de seu filho depois de descobrir que o caixão do jovem foi preenchido com pó de serra aparente, caixotes de madeira e folhas de jornal para que o corpo do rapaz fosse nivelado dentro da estrutura. As informações são do G1 São Paulo.

A mãe de Vitor também ficou surpreendida com a altura da urna funerária em que o corpo do filho foi colocado. "Tamanho exorbitante, grotesco, feio, horroroso", disse ela.

"Eu não tinha descoberto essa fraude. Brincaram de novo com o peso do meu filho. Mais uma vez, gordofobia. Meu filho estava em cima do lixo", lamentou a mãe.

O jovem de 25 anos morreu dentro de uma ambulância em frente ao Hospital Geral de Taipas, na Zona Norte de São Paulo, após tentar atendimento em seis unidades de saúde e não conseguir por falta de equipamentos para pacientes obesos.

O que diz a funerária e a Cooperaf

A funerária Trianon, responsável pelo caixão do rapaz, disse que não tinha responsabilidade pelo estado da urna, apenas pelo transporte do corpo de Vitor. Informou também que a responsável pela preparação do corpo e da urna funerária para o velório seria a Cooperaf, uma cooperativa de tanatopraxia.

Uma representante da Cooperaf afirmou que o nivelamento do corpo com papéis e a utilização de pó de serra são práticas habituais na área mas ao ser questionada pela presença dos caixotes de madeira na urna, a representante da cooperativa não se pronunciou sobre o assunto.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as imagens que mostram o caixão preenchido com os materiais estão sob análise. "Exames periciais foram solicitados, e estão em fase de elaboração, e serão analisados pela autoridade policial tão logo forem concluídos. As diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", diz em nota.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).