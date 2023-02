Lesma faz sucesso na internet como influenciadora digital; vídeo

O mundo animal invadiu as redes sociais. Tutores mundo à fora tem compartilhado o dia a dia da rotina com os pets e conquistado seguidores. Mas um deles foi além e tranformou uma lesma em influenciadora digital. Conheça a Velveeta.

O caracol do Tik Tok já tem altas parcerias, incluindo com marcas milionárias. Já são diversos vídeos do gosmento, com riqueza de detalhes em cenários criados especialmente para este tipo de molusco. Veja!

A rotina do bicho inclui passeios, banho de piscina e mergulhos na piscina e até romances.

Uma das postagem em uma maquete de avião rendeu mais de 600 mil seguidores curtindo. Engana-se quem pensa que esse foi o máximo de interação que o bicho conseguiu, com ajuda do tutor.. Tem vídeos na plataforma com alcance de mais de 700 milhões de visualizações.

