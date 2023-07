Anitta pede ajuda nas redes sociais para encontrar manicure na Grécia: ‘Alguém pisou no meu pé’

A cantora Anitta está procurando uma manicure neste segunda, 31, em Mykonos, na Grécia e pediu ajuda aos seguidores. O “S.O.S” inusitado da cantora surpreendeu os fãs, mas Anitta deixou claro a importância por dois motivos. Um deles seria o affair Simone Susinna. Confira!

Anitta está de férias em Mykonos, na Grécia e revelou que ontem, 30, durante uma saída com ator italiano Simone Susinna, que seria o novo namorado da cantora, pisaram em seu pé e quebraram uma unha. "Bom dia, Brasil! Venho por meio desta implorar por um negócio muito importante. Tô aqui de férias, ontem a gente saiu, pisaram no meu pé e quebraram a minha unha", explicou rindo o primeiro motivo.

E aí a revelação e segundo motivo. "A peça preferida... Tem uma pessoa que vai morrer enquanto eu não consertar meu pé. Vocês não estão entendendo, a tela do telefone dele é a foto dos meus pés", entregou a cantora falando do ator italiano Simone Susinna, apontado como seu novo namorado. "Alguém pisou no meu pé e acabou com a raça [dele]. Preciso de uma manicure aqui na Grécia, em Mykonos, alguém conhece?", finalizou.