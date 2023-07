Anitta é cortada de foto tirada por Sydney Sweeney, de Euphoria, e situação viraliza

Anitta passou por um momento embaraçoso durante a apresentação dos novos smartphones da Samsung, na Coréia do Sul. Anitta que é uma das embaixadoras da marca pelo mundo foi cortada de uma foto da atriz Sydney Sweeney, que interpreta Cassie, em Euphoria, e a cantora de K-Pop Jang Won-young.

As duas artistas internacionais tiraram uma foto com o novo smartphone, Anitta sorri para a foto mas não é enquadrada. A situação viralizou no Brasil. Nem Sweeney, ou Won-young, notaram Anitta.