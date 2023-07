Ator italiano posta vídeo beijando o pé de Anitta e alimenta rumores de romance

Após causar repercussão ao compartilhar uma foto do pé de Anitta, o ator italiano Simone Susinna foi além e publicou um vídeo em que aparece beijando essa parte do corpo da cantora brasileira. Embora nenhum dos dois tenha confirmado oficialmente, Susinna é apontado como o novo romance da artista. No último sábado (8), eles foram vistos juntos em um evento de uma grife na Itália, e neste domingo (9) também foram flagrados lado a lado.

Anitta e o galã do filme "365 dias", da Netflix, têm compartilhado diversos momentos em suas redes sociais durante a passagem da cantora pelo país. Em uma publicação feita por Susinna no sábado, Juliette, uma das melhores amigas da artista, comentou: "Lindos". A funkeira Rebecca, também muito próxima de Anitta, escreveu: "Quero ser madrinha".

Os boatos sobre um possível envolvimento amoroso entre Anitta e Simone surgiram desde meados de junho, quando foram vistos juntos na Turquia durante a final da Champions League. Até o momento, os dois têm mantido discrição sobre o assunto, deixando os fãs curiosos e especulando sobre o status do relacionamento.