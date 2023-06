Após rumores de namoro, Juliette responde Anitta e faz proposta

Depois de Anitta comentar no Twitter sobre os recentes rumores de que ela e Juliette estariam vivendo um affair, a ex-BBB também decidiu se manifestar sobre a situação. Após ver o post da cantora, definindo como uma "fic" o suposto envolvimento das duas, a campeã do BBB 21 escreveu: "Assume que tu me ama (risos). 'Bora' casar com comunhão de bens".

O comentário de Juliette veio horas depois da publicação de Anitta que dizia: "E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter de que eu e Juliette estamos namorando?! HAHAHAHAHHAA Tipo, uma com a outra... Hahahaha a gente é irmã. E solteirasssss! Eu, hein".

Juliette e Anitta curtiram recentemente viagem de férias à Croácia, e depois Grécia, onde aproveitaram o verão europeu com amigos como Jade Picon, Lexa, Marina Sena, Vivi Wanderley, entre outros. Confira a troca de comentários entre as artistas.

Comentários entre as artistas (Foto Twitter)

