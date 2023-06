Lançamento de ‘Funk Rave’ de Anitta causa instabilidade em plataformas de música

A cantora Anitta lançou ontem, 22, nas plataformas de músicas sua nova música “Funk Rave”, que exalta suas origens e a cultura da favela. Os fãs que aguardavam o lançamento acessaram as plataformas digitais de música e causaram instabilidade no Spotify e outras. O lançamento repercutiu nas redes e os fãs aguardam o clipe.

"Funk Rave” é produzida pelo DJ Gabriel do Borel e apresenta o som do ritmo carioca com Anitta cantando em inglês, espanhol e português. O refrão “Písala, chócala, sácala, tómala” repetido cinco vezes já está sendo reproduzido nas redes sociais.