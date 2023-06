Anitta compartilha foto de novo single 'Funk Rave'; saiba quando será o lançamento

Em viagem na Grécia com Juliette, Jade Picon e outros influenciadores digitais, a cantora Anitta compartilhou nesta segunda-feira (19), um spoiler do clipe de seu novo single "Funk Rave".

Na publicação do Instagram, a funkeira aparece sentada em um sofá azul acompanhada de 16 homens sem camisa para o vídeo, gravado na comunidade da Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Funk Rave - Lançamento dia 22 de junho”, escreveu na legenda.

Com participação do DJ Gabriel do Borel, a música é inspirada no lendário "Furacão 2000" e é a primeira faixa da artista a ser lançada pela Universal Music, via Republic Records. Em abril deste ano, a cantora anunciou o fim do contrato com a Warner Music após 11 anos de parceria e uma série de reclamações e críticas à gravadora.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)