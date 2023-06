Anitta reencontra astro de filme famoso e aumenta rumores sobre romance; veja o vídeo

A cantora Anitta foi flagrada se divertindo em uma balada na Grécia, na companhia de Simone Susinna. O ator é conhecido por seu papel no filme "365 Dias". Além do italiado, a artista ainda curtiu a noite ao lado das suas companheiras de viagem pela Europa, incluindo Juliette, Jade Picon, Vivi Wanderley e Marina Sena. Veja o vídeo:

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra Anitta trocando carinhos com Simone durante a noite. Recentemente, o casal se encontrou na Turquia na passagem da cantora pelo país para se apresentar na final da Liga dos Campeões da UEFA. No momento registrado, o ator compartilhou um vídeo com Anitta em seu colo, e a cantora demonstrou seu apoio ao time italiano.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, eles não foram juntos ao país. O que aconteceu foi que Susinna soube da presença da artista e viajou para o local. Ainda segundo a jornalista, os dois ficam, mas não pensam em um relacionamento sério.

