Anitta cria perfil no Instagram para fãs brasileiros: ‘Difícil ser global’

Com o sucesso ao redor do mundo, a cantora brasileira Anitta decidiu criar um perfil unicamente para fãs brasileiros, já que precisa se dividir entre o português, inglês e espanhol. Durante uma live no Instagram nesta segunda-feira (05/06), a funkeira disse se estressar com a criação de conteúdo em diferentes línguas.

“Eu fico muito enc*ralhada porque eu gosto de ficar fazendo stories para vocês, mas não dá pra ficar fazendo aqui nesse Instagram em português, porque cai todo o meu engajamento lá de fora (exterior)”, comentou.

A cantora também explicou a dinâmica de conteúdos entre os perfis. “Para o Brasil é um tipo de conteúdo que dá certo. Mas o que funciona aqui é péssimo lá fora e vice e versa. O que funciona lá fora não engaja no Brasil”, disse.

No entanto, a atitude dividiu opiniões de fãs, alguns acusaram a cantora de renegar o público que apoiou seu início de carreira, enquanto outros gostaram da ideia de interagir com a ‘antiga anitta’ que os brasileiros gostam.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)