Susana Vieira diz que deixou de gostar de garotões

Susana Vireira está solteira aos 80 anos e revelou que deixou de se interessar por rapazes mais jovens. A atriz, que já viveu diversos romances com garotões, diz hoje, preferir homens acima de 50 anos. "Deixei de gostar de gente jovem, garoto. Gente jovem, só para mexer no computador da gente (risos). Só para essa parte de eletrônica. Aí eu falei assim: 'vou começar a me interessar por pessoas mais velhas, que já fez 50 anos'. Passei de 25 para 50 anos, vou dobrando", desabafou a artista em entrevista ao podcast "PodPeople".

A atriz, que está no ar em "Terra e paixão", no entanto, reclamou da postura dos homens dessa faixa etária. "Menina, que desespero. Que homens chatos, que gente mesquinha, como o homem está mesquinho em tudo: no amor, no afeto, no carinho, no horário, no dinheiro", questionou.

Ela contou ainda na entrevista, que casou virgem por causa da rigidez do pai. "Eu casei virgem porque ele não queria nada, porque tinha pavor do meu pai. Disse que matava qualquer pessoa, general do Exército naquela época. Então, eu acho que tudo isso colaborou para que meus casamentos se desfizessem com muita rapidez naquela época".

