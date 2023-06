Fãs especulam romance de Anitta e ator de '365 Dias'

Anitta pode estar em um novo romance! Os fãs da diva pop brasileira estão especulando que ela passou o último final de semana inteirinho grudada no ator do filme "365 Dias", Simone Susinna. Será que está rolando algo?

Os rumores começaram durante a viagem da poderosa para a Turquia, onde ela se apresentou na final da Champions League no último sábado (10). Um dia antes do show, ela publicou um vídeo em clima romântico ao lado de Simone, que também estava no país.

No vídeo, Anitta está bastante próxima do ator italiano, apontando para ele e dizendo: "Esse é o motivo pelo qual estou torcendo para a Itália amanhã... É um motivo muito bom".

Mas as evidências não param por aí! Em outras postagens, a cantora também mostrou que assistiu ao jogo de futebol ao lado do astro. Vejam a última foto do carrossel publicado por Anitta:

Além disso, ambos publicaram fotos em um passeio de barco no dia seguinte, embora não tenham deixado claro se estavam juntos. No entanto, isso foi o suficiente para deixar os fãs animados com a possibilidade de um romance entre eles.

"Será que ela está com o SIMONE? Alguém me diz que sim", disse uma seguidora. "Ela realizou o sonho de muitas brasileiras", comentou outra. "Anitta, aproveite por nós", acrescentou uma terceira.