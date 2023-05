Anitta cheira dedo de youtuber após ele enfiar no ânus: 'Cheira muito mal!'

Mais uma vez, Anitta choca a web com uma de suas ações. Em entrevista ao podcast ‘Sundae Conversation with Caleb Pressley!’, ela cheirou o dedo do youtuber Caleb Presley após ele passar no seu ânus.

Em vídeo, que circula na web, os fãs não gostaram nada de ver Anitta nessa situação e contestaram a forma que ela faz marketing.

Como a cantora está lançando o perfume íntimo batizado de “Puzzy”, ela falou sobre a novidade no podcast e mandou o apresentador enfiar o dedo no ânus e depois cheira o indicador dele na frente das câmeras. Porém, ela não acreditaria que ele seria capaz de seguir suas ordens.

“Então, vá agora no banheiro, passe o dedo e traga para vermos se não tem cheiro? Vai cheirar bunda! ”, disse a brasileria.

“Sim, pode ir lá e traga para a gente. Eu garanto que tem cheiro”, acrescentou.

Anitta explicou que como ao longo do dia, as duas partes do bumbum ficam se esfregando e transpiram, isso pode provocar um odor desagradável, o “Puzzy” pode ser usado nestes momentos.

“Credo, cheira muito mal! Meu Deus”, disse Anitta após cheirar o dedo de Presley.