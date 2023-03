Paraense marca presença em festa de Anitta e conta detalhes do evento; acompanhe

A festa de aniversário da cantora Anitta movimentou a web no último fim de semana. No sábado, 24, a artista reuniu centenas de famosos em um dos eventos mais badalados de São Paulo.

Quem estava por lá era o paraense Vitor Gadelha. Ele trabalha como modelo, e há anos de mudou para São Paulo, se destacando nesse cenário. Ele foi para a capital paulista em 2007 e desde então, tem construído uma carreira sólida.

Vitor é formado em Marketing, e além de atuar na moda, como modelo fotográfico e comercial, ele ainda realiza produção de eventos e ações de marketing.

Na festa da Anitta, Vitor estava como hostess, responsável por recepcionar os convidados. “Estava trabalhando e fui contratado pela produção criativa e executiva da festa, a Pazetto Events Consulting, uma empresa produz as maiores festas do Brasil”, disse.

A beleza de Vitor deixava os convidados encantados, logo que chegavam no evento. A aniversariante também ficou desconsertada, e em um vídeo destaca também essa característica do modelo.

“A festa foi exatamente do jeito que ela queria, porque as pessoas realmente respeitaram tudo que a Anitta pediu. Foi uma festa diferente, nenhum artista se sentiu tietado, ficaram 100% à vontade, como se estivessem na casa dela”, contou.

“A Anitta trocou de look pelo menos três vezes e estava igual uma criança na Disney, super feliz. Foi com certeza uma das festas mais legais que eu já vi”, acrescenta.

A cantora colocou uma foto dela na entrada do evento, para que os artistas batessem suas fotos e curtissem à vontade dentro da festa, já que Anitta avisou em outros momentos, que não queria gente pedindo foto com ela durante a curtição. “Essa foi uma baita sacada também, porque ela colocou isso na única área que podia mexer no celular”, explicou.

Como Vitor disse, muitos artistas ficaram à vontade, mas um, precisou lidar com a tietagem. “Só um artista foi muuuuito assediado. O Lil Nas X não conseguia andar na festa, chegou vários seguranças. Ele é muito amigo da Anitta”, revelou.

A festa de comemoração da cantora ocorreu seis dias antes dela comemorar de fato a idade nova, porém, ela aproveitou a movimentação de São Paulo com o festival Lollapalooza 2023 e reuniu o maior número de famosos na badalação.