Anitta fala sobre seu personagem em 'Elite' e confessa medo de passar vergonha

A cantora Anitta explicou que sua personagem na sétima temporada de "Elite", da Netflix é "bacana", mas admitiu medo de passar vergonha com seu desempenho na atuação. Cantora disse para não criarem grandes expectativas.

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, a cantora afirmou que "é um papel pequeno, não é um papel grande. Não queria um papel grande porque ainda tô aprendendo, não quero passar vergonha", declarou. Anitta já tinha comentado anteriormente, que os produtores da série haviam feito o convite em temporadas anteriores, mas ela havia recusado devido a sua agenda de compromissos.

Porém, agora a artista quer o desafio para ingressar também na atuação e viu a oportunidade como uma "grande escola". Anitta contou que gravou todas as cenas em uma semana. Ela adiantou ainda que não interpretará uma traficante e que tampouco manterá relações sexuais com os alunos do colégio Las Encinas. A sétima temporada de "Elite" deve chegar ao streaming da Netflix no segundo semestre de 2023.

