Anitta comenta problemas de saúde: 'Já fiquei 10 meses sem sexo'

Não é de hoje que Anitta passa por problemas de saúde. A cantora viveu momentos tensos em 2022, após ser hospitalizada e mudou bastante seu comportamento de lá para cá. De acordo com um relato da cantora, ela achou que fosse morrer. "Ano passado passei por vários problemas de saúde, cheguei a pensar que eu fosse morrer, uma coisa de louco. De ficar em hospital e não sair mais. Foi uma coisa atrás da outra. A gente já estava desesperado", declarou ao podcast Quem Pode, Pod.

Anitta explicou que foi advertida por médicos que não estava apta de saúde para escalar o Monte Everest, mas não acreditou. Pouco tempo depois, ela chegou a ser internada. Vale destacar ainda que antes disso, a cantora já havia passado por uma cirurgia para tratar endometriose.

Vida amorosa

Anitta não fez mudanças apenas no estilo de vida, no campo amoroso não foi diferente. Após o período difícil, a artista resolveu dar uma pausa em sua vida sexual e disse ter ficado cerca de 10 meses sem relações. "Eu fiquei sem pegar ninguém quase 10 meses. Beijinho até dei, mas fiquei dois meses sem [nada]. Fiquei sem ter nada a mais com ninguém por quase um ano. E estava adorando", declarou.

