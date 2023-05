Alicia Keys diz que Rio de Janeiro é mais bonito que NY, elogia Iza e torce por Anitta

A cantora americana Alicia Keys está no Brasil para alguns shows da turnê que está apresentando nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Durante a passagem por terras brasileiras, a americana não poupou elogios ao país, à Anitta e Iza.

VEJA MAIS

Nesta sexta-feira (5), a artista se apresenta em São Paulo após ter feito show no Rio de Janeiro. Em entrevista ao G1, Keys afirmou que acha a capital carioca mais bonita que Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Na "cidade maravilhosa", a cantora convidou Iza para subir ao palco, segundo ela, a brasileira está na lista de ídolos dela da nova geração do R&B, ao lado de artistas como Frank Ocean, Sza e Her.

Alicia veio ao Brasil pela última vez no Rock In Rio de 2017. Quando questionada sobre a impressão que tinha tido do Rio de Janeiro após esses anos, ela respondeu que tudo está "ainda melhor". "Ainda é tão lindo, tão caloroso, amigável, especial... Tudo como eu me lembrava, e ainda melhor", afirmou ela.

Segundo ela, o amor dos fãs brasileiros é diferente em comparação aos outros países e isso a deixa encantada. "Toda vez que venho, tudo parece tão puro, tão genuíno, tão amoroso. Muitas pessoas ficam empolgadas com shows em diferentes países, se sentem absolutamente entusiasmadas, mas o amor que eu vejo aqui parece muito puro, muito genuíno e passional. Então eu acho que sim, vocês são mesmo diferentes", disse.

Em um discurso da revista "Billboard", Alicia comentou sobre a influência de Anitta no meio musical atualmente. Segundo ela, as duas já tiveram contato e ela deseja conhecer ainda mais a carioca. "Anitta é maravilhosa, e acho que tem muito mais por vir na carreira dela. Também descobri recentemente -- e adorei -- a Iza. O Brasil tem tantos artistas legais, que são únicos, e eu adoro poder me conectar com eles", contou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)