Tem paraense no The Voice Kids 2023: Maria Alice Farias, de 10 anos, está no time Iza

A paraense Maria Alice Farias, 10 anos, estreou no The Voice Kids neste domingo (23) e se emocionou quando a cantora Iza virou a cadeira. A menina cantou 'Imagem', versão em português de Reflection, música da trilha sonora da animação “Mulan” (1998), que ficou famosa na voz da cantora Sandy.

Maria Alice foi inscrita pela mãe e contou à apresentadora Fátima Bernardes, após a apresentação, que estava bastante emocionada por subir ao palco do The Voice Kids, pois este era um sonho seu. O incentivo para buscar a carreira de cantora, segundo ela, vem do fato de ter se destacado com uma voz afginada desde pequena. "Eu sempre cantava pros meus colegas e as pessoas costumam me dizer que eu levo jeito pra música", contou.

Aliás, cantar diante de um grande público não é novidade para Maria Alice, que encarou milhares de pessoas conduzindo o hino 'Maria de Nazaré' durante a grande procissão do Círio, em Belém, no ano passado. No palco do The Voice, ela não resistiu e chorou ao encerrar a apresentação. Mas, segundo Maria, era um choro de emoção ao ver que a cantora Iza tinha virado a cadeira. "Achei que ninguém fosse virar a cadeira para mim", confessou em lágrimas.

“Eu tinha dois anos quando comecei a cantar. Quando tocava as músicas dos filmes, eu sabia todas. E lá para os meus 9 anos, eu fiz a minha primeira apresentação”, disse a paraense.

A cantora Iza elogiou a mais nova integrante do time. “Sua apresentação foi linda, eu amei a sua voz. Fico muito feliz de saber que eu tenho uma voz e uma artista tão especial como você no meu time", disse a cantora.