Paraense Kaio Alvaro participa de semifinal do 'The Voice Brasil Kids 2022'

O participante paraense na temporada atual de “The Voice Brasil Kids”, Kaio Alvaro está participando da semifinal da competição neste domingo (10). Integrante do Time de Maiara e Maraisa, ele cantou "Café e Amor" de Gusttavo Lima.

Veja trecho da performance:

Natural de Goianésia do Pará (PA), o pequeno Kaio é o representando do Estado no programa musical.

Entenda como vai funcionar a dinâmica da semifinal: