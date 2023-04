Yuri Lima posta fotos íntimas com Iza e ela reage: 'te amo, gostoso'

Os seguidores de Yuri Lima elogiaram as fotos do jogador em momento íntimo na piscina com Iza. Ele postou as imagens quentes do casal em trajes de banho, no domingo, 9. Os olhares e pegação do caal revelam a temperatura do romance entre eles.

"Bom que cê chegou", escreveu na legenda. Iza não demorou a comentar no post do amado: "Te amo, gostoso". Ele não deixou por menos e respondeu para ela: "Iza, te amo goxxxxxtosa".

Os fãs deixaram muitos elogios ao casal, mostrando que o romance tem forte torcida: "Merece essa felicidade irmão, feliz demais por você! Casal lindo", disse um. "Pra mim, você namora a 01 do Brasil", comentou outra.