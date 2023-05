Operação Cupido: mãe de João Gomes tenta unir cantor com uma empresária; saiba quem é

A torcida dos fãs do João Gomes é para o cantor reatar o relacionamento com Ary Mirelle. Porém, a mãe do cantor tenta juntá-lo com outra mulher: a empresária Camila Caiff. As duas são amigas, e Kátia dá a entender em um vídeo nas redes sociais que “aprova” este possível casal.

Nas imagens, Camila aparece ao lado de Kátia em uma festa e diz que “foi conferir” alguma coisa. Logo em seguida, Kátia responde: “Para ver se estava do jeitinho, porque essa mulher… Estamos aqui na comemoração de João Gomes e não poderia faltar essa loira mais linda, essa bicha é linda demais”.

A empresária comenta que João Gomes faz muitas músicas para mulheres morenas, enquanto elogia a beleza de Kátia. A mãe do cantor comenta: “Ele também fala em loira, viu?”. Camila e João tiraram algumas fotos juntos e os fãs têm opinado sobre a atitude de Kátia, que poderia ter agido para que o filho terminasse o relacionamento com Ary. Porém, João já disse que o fim do namoro foi uma decisão única e exclusiva dele.

Saiba quem é Camila Caiff

Camila tem uma loja de roupas chamada Caiff, localizada em Petrolina (PE). O Instagram do empreendimento conta com 7,5 mil seguidores. Além de anunciar as peças à venda, a dona também publica dicas de moda com suas seguidoras.

No perfil pessoal, a empresária tem 9 mil seguidores na mesma rede social. Caiff compartilha seu dia a dia e também promove sua marca pessoal. Além disso, ela tem um filho, com quem posta vários cliques e declarações.

