Mãe de João Gomes fala sobre ex-nora: 'Imatura e preguiçosa'

Durante a participação no podcast "PetroCast", Kátia Gomes, mãe do cantor João Gomes, falou sobre a ex-nora Ary Michelle. Os boatos de que a mãe do cantor e a namorada não se davam bem já existem há algum tempo.

Questionada sobre o assunto, Kátia disse: "Eu posso não gostar de você, mas eu vou sempre lhe respeitar”.

De acordo com ela, a mãe do cantor de piseiro até aconselhou a ex-nora sobre como se portar na frente dos fãs de João. "Algumas vezes eu falava pra ter cautela: ‘Quando o João for tirar foto com fã, você [tem que] estar sempre simpática e sorrindo, porque aquelas pessoas é que tornaram ele a pessoa que ele é hoje’”, relembrou.

Kátia ainda disse que Ary tinha ciúmes do, até então, namorado: "Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que [o sentimento] deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura.”

Enquanto namorava com João Gomes, as roupas de Ary se tornaram assunto nas redes socias por estarem sujas dentro do guarda-roupa. Segundo Kátia, as peças não eram do filho e ainda chamou a jovem de preguiçosa.

"A Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”, disse.

Mesmo com os boatos de que não se davam bem, Kátia afirmou que o término do relacionamento do filho não foi causado por ela. “[O motivo] só diz respeito a eles dois. Porque eu mesma tenho ciência que eu não tenho nada a ver com o término deles, porque pra mim foi surpresa igual as pessoas que seguem o João", declarou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)