Ana Maria Braga: Palmeiras é o time do coração da apresentadora da TV Globo

Quem assiste o "Mais Você" todas as manhãs pode não saber que Ana Maria Braga é torcedora "roxa" do Palmeiras. A apresentadora já demonstrou seu amor diversas vezes ao seu time do coração e faz questão de comemorar todas as conquistas do verdão.

No início do mês de abril, Ana estava afastada de seu programa, por conta de uma cirurgia de varizes, mas não perdeu a oportunidade de falar com um jogador do Palmeiras, que era o convidado do dia, mesmo que direto de sua casa. O goleiro Weverton estava ao vivo no estúdio, Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Apesar de compartilhar seus momentos como torcedora, Ana Maria Braga já revelou que faz uma proibição na sua casa em dia de jogo. Durante uma conversa com Felipe Andreoli no "Mais Você", a apresentadora disse que extravassa e solta alguns palavrões assitindo as partidas, por isso não deixa que ninguém filme seus momentos de torcedora. "Eu não deixa ninguém filmar eu vendo jogo. Não é muito simpático", respondeu a apresentadora, mostrando que também fica com os nervos à flor da pele pelo seu time do coração.">após o time ganhar seu 25º título do Paulistão, quando a palmeirense participou da entrevista através de um link direto de sua casa, aproveitando para parabenizar o arqueiro.

"Não sabe o que é sofrer de longe vendo esse Palmeiras. Veio na revanche. Amamos você, não só por ser o goleiro que é, mas como homem também", disse a apresentadora, sem poupar elogios ao ídolo.

Em novembro do ano passado, quando o Palmeiras se consagrou Campeão Brasileiro pela 11ª vez, Ana Maria publicou em sua rede social uma foto segurando a bandeira autografada do time. "Um bom dia com gostinho especial para todos os palmeirenses que acordaram campeões", escreveu.

VEJA MAIS

Seu amor pelo verdão também já foi reconhecido pelo time, inclusive acompanhou uma vitória ao lado de Leila Pereira, a primeira presidente mulher do Palmeiras, que lhe presenteou com uma camisa oficial com seu nome. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais, dizendo que Ana é "pé-quente".

Apesar de compartilhar seus momentos como torcedora, Ana Maria Braga já revelou que faz uma proibição na sua casa em dia de jogo. Durante uma conversa com Felipe Andreoli no "Mais Você", a apresentadora disse que extravasa e solta alguns palavrões assistindo as partidas, por isso não deixa que ninguém filme seus momentos de torcedora.

"Eu não deixa ninguém filmar eu vendo jogo. Não é muito simpático", respondeu a apresentadora, mostrando que também fica com os nervos à flor da pele pelo seu time do coração.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)