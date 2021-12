Leila Pereira toma posse como presidente do Palmeiras: 'Seremos a maior gestão da história'

O Palmeiras realizou, nesta quarta-feira (15), a cerimônia de posse da nova presidente do clube, Leila Pereira. A empresária comandará o clube nos próximos três anos e sucede Maurício Galiotte.

- Não tenho dúvida de que hoje é o dia mais importante da minha vida. Hoje, está sendo empossada a primeira mulher presidente em um clube de 107 anos. Isso é muito representativo. Mostra que o Palmeiras é de todos. É isso o que significa este dia. Me sinto muito feliz, porque acho que represento nossos milhões de torcedores. O Palmeiras é muito maior do que o clube, está também fora dos muros. É para esse torcedor que a presidente Leila Pereira vai trabalhar. Um Palmeiras de todos. Que qualquer torcedor consiga entrar no espetáculo que é a nossa arena. Essa paixão do torcedor me sensibilizou. Agradeço ao presidente Maurício Galiotte, a todos que lutaram junto comigo. Para o Palmeiras continuar gigante, precisamos continuar unidos. Vou lutar pela união, pelos torcedores e por um clube cada vez mais vitorioso. Tenho a certeza absoluta, desculpa, Maurício, de que a nossa gestão será a maior da história do Palmeiras. Se - disse Leila, emocionada.

Leila Pereira foi eleita presidente do Palmeiras no dia 20 de novembro. Para garantir a posição, a empresária precisava receber mais de 50% dos votos, algo que foi superado com facilidade, obtendo 1897 votos dos 2141 possíveis (88,6%). Puderam participar do processo eleitoral todos os sócios adimplentes do Maior Campeão Nacional.

Além dela, a chapa conta com Paulo Roberto Buosi, Maria Tereza Ambrósio Bellangero, Neive Conceição Bulla de Andrade e Tarso Luiz Furtado Gouveia.

Leila Pereira é empresária e preside a Crefisa e a Faculdade das Américas, principais patrocinadoras do Palmeiras. Ela será a presidente do clube nos próximos três anos.