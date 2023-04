Márcia Sensitiva faz previsão surpreendente para Ana Maria Braga

Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a saúde de Ana Maria Braga, nesta sexta (7), durante entrevista ao "Fofocalizando", do SBT. A astróloga pediu para a apresentadora do "Mais Você", da Globo, redobrar os cuidados com a saúde. "Não é um ano bom", lamentou ao analisar a numerologia da jornalista e de outras celebridades.

"A ideia dela é continuar [apresentando o 'Mais Você'], mas, pela numerologia, a Ana precisa cuidar mais da saúde. Ela já está, passou até por uma cirurgia de varizes, mas assim: mais, mais e mais cuidar da saúde. Não é um ano bom. Mas eu vejo ela continuar na Globo sim", disse a sensitiva.

Vida romântica de Roberto Carlos também em pauta

Já sobre o namoro de Roberto Carlos, mesmo que ainda esteja sendo mantido em sigilo pelo cantor, Márcia disse: "Ele é um cara maravilhoso, está em um ano quatro, que diz: 'organiza a sua vida'. E ele já é organizado. Tem tudo para dar certo esse novo amor dele. E ele merece", disse.

Márcia falou também sobre o futuro do colunista Leo Dias, que voltou ao "Fofocalizando". "O ano de 2023 vai ser sensacional e vou te dizer o porquê. No dia do seu aniversário, vai entrar no ano um. É um monte de coisa nova", explicou. "Vai ter que definir algumas coisas na vida profissional. Duas ou três oportunidades novas [vão aparecer]. E se você continuar solteiro, vem alguém aí", concluiu a astróloga.