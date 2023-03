Roberto Carlos anuncia álbum em espanhol e confirma namoro 'Estou, mas não vou dizer quem'

O cantor e compositor Roberto Carlos, 81 anos, anunciou na última sexta-feira, 3, que pensa em lançar um disco em espanhol, durante entrevista coletiva. Ancorado no navio MSC Fantasia, em Búzios, na Região dos Lagos fluminense, o artista também revelou que está namorando.

O "Rei" completará 82 anos no dia 19 de abril. Atualmente ele está com a 17ª edição do cruzeiro Emoções em Alto Mar, que faz um passeio pelo litoral brasileiro, reunindo milhares de fãs e, também, outros artistas. O cantor Mumuzinho e o ator Eri Johnson, são alguns dos famosos que fazem parte do evento.

Entre as perguntas respondidas por Roberto Carlos durante a coletiva, o tema "namoro" foi tocado. Um jornalista perguntou se o cantor estava namorando. “Estou, mas não vou dizer quem”, disse.

Além dos jornalistas, a coletiva foi acompanhada por fãs e na hora do anúncio vibraram com a notícia do namoro. Confira as fotos da coletiva no Instagram: