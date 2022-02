BBB 22: Sensitiva já havia previsto, em janeiro, uma expulsão no reality

Bianca Godói, sensitiva conhecida na mídia por fazer previsões sobre os famosos, já havia afirmado que teria expulsão no "Big Brother Brasil 22". ”No programa vão ser formados dois casais, sendo que um deles vai ter continuidade fora do reality. Na casa do BBB tem muitos espíritos sem luz e os participantes devem tomar muito cuidado com excesso de bebidas alcóolicas, pois podem acontecer coisas graves”, contou ela na época.

A afirmação que pegou todos de surpresa foi ela ter dito que haveria uma expulsão, fato que aconteceu nesta terça-feira, 15, com a saída de Maria, após agredir outra participante no reality.

”Vejo muitas confusões acontecendo por lá e pode acontecer até uma expulsão de algum participante”, disse Bianca.

Tiago Abravanel esteve em destaque na previsão da sensitiva, segundo ela, o confinado terá uma boa participação ao longo do programa. "Vejo que é uma pessoa completamente espiritualizada e vai ser completamente decidido no jogo, é uma pessoa que tem liderança, tem a força de Ogum, porém não tem sorte no amor. Vai focar muito e passar a imagem de ser um bom rapaz”, comentou.

”Vejo que vai ter muita confusão no reality envolvendo o nome de Tiago Abravanel. Vai ganhar destaque nas primeiras semanas, está com a estrela ao seu lado. Tem dentro dele Iansã, vai passar por muitas guerras e lutas, o programa não vai ser fácil para ele. Deve ficar atento e cuidar de sua saúde, deve ter uma atenção especial nos rins e no coração”, concluiu a sensitiva.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)