VÍDEO: Vidente que previu morte de Marília Mendonça 'anunciou' que outro sertanejo partiria

O tarólogo Val Couto, que viralizou nas redes sociais, após prever a morte da cantora Marília Mendonça, em um fatídico acidente aéreo, também chegou a noticiar mais uma tragédia no meio sertanejo em 2021. Mas, desta vez, ele citou uma dupla de São José do Rio Preto. As cartas, enganadas ou não, fez muitos internautas ficarem espantados pela coincidência com a morte do cantor Maurilio, dupla com Luiza, na tarde desta quarta-feira (29), após sofrer um tromboembolismo pulmonar.

Em uma publicação feita no Instagram, na última terça-feira (28), Val compartilhou uma live em oração pela melhora do sertanejo, que estava hospitalizado. No registro, o vidente deu mais detalhes do que “viu” nas cartas sobre a saúde do cantor.

“Eu não vejo o estado de saúde dele bom. A cigana Nadjara disse: 'Ele está nas mãos de Deus'. O que os mentores poderiam fazer por ele, foi feito. O quadro que ele chegou no hospital com o quadro de saúde bastante grave”, afirmou, em um trecho da live.