Vidente que teria previsto morte de Marília Mendonça alerta dupla sertaneja

O tarólogo Val Couto anunciou uma nova tragédia envolvendo uma dupla sertaneja. O tarólogo disse em uma live transmitida no dia 30 de julho deste ano, sem citar nomes, que o Brasil perderia uma cantora sertaneja jovem. Ele publicou o vídeo com a premonição no próprio canal do Youtube. As informações foram divulgadas pelo Jornal do Commercio.

A dupla sertaneja seria de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Val disse que não falaria o nome da dupla para não ter problemas com a assessoria deles. No entanto, os internautas logo especularam que seria os cantores Zé Neto & Cristiano, que nasceram na cidade paulista.

"Uma dupla sertaneja muito querida do público pode ser vítima de uma tragédia, sofrendo um grave acidente de carro. A dupla é de São José do Rio Preto, peço que as pessoas de lá avisem esses cantores para que fiquem atentos. Não vou dizer o nome para evitar problemas com a assessoria dos artistas, mas é uma dupla muito conhecida de todo o Brasil e que colecionam muitos sucessos", afirmou.

Val Couto viralizou após os internautas recuperarem a live após a queda do avião de Marília Mendonça, na última sexta-feira (05). A cantora e nenhum dos outros quatro tripulantes sobreviveram ao acidente. Muitos começaram a fazer relações entre a premonição do espirutualista e a tragédia.