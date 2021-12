Cantor Maurílio morre no hospital, aos 28 anos

O cantor Maurílio, dupla com Luiza, morreu na tarde desta quarta-feira (29), aos 28 anos. Ele estava internado em um hospital de Goiânia (GO). Ele foi hospitalizado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. As informações são do G1 Goiás.

O médico que o acompanhava, Wandervan Azevedo, informou ao G1 que ele teve três paradas cardíacas e precisou ser sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O profissional da saúde explicou que tromboembolia pulmonar é a uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar, que causa um coágulo, provavelmente da perna, que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue nesses lugares. Ele disse ainda que a doença é grave e que causa morte súbita em 25% dos casos.