Conheça a trajetória do cantor sertanejo Maurílio morto nesta quarta-feira (29)

Natural de Imperatriz, no Maranhão, Maurílio chegou a cursar ciências contábeis, mas sua paixão por música e a vocação falaram mais alto. Ele conheceu sua amiga e companheira de trabalho em 2016, durante uma viagem dela para seu estado. “Foi no aniversário de uma amiga que o convidei para subir ao palco comigo. A sinergia foi tão boa que ali mesmo montamos a dupla. Deu certo”, contou Luiza, durante uma entrevista.

A internet foi uma plataforma importante para o crescimento profissional da dupla, que alcançou milhões de visualizações no Youtube no início da carreira. Logo, eles começaram a fazer shows em bares na região do sudeste maranhense.