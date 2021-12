Tromboembolismo pulmonar: saiba como identificar os sinais da doença que acometeu o cantor Maurílio

Aos 28 anos, Maurílio, da dupla sertaneja com Luiza, foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar (TEP) e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo, após sofrer três paradas cardíacas, na última quarta-feira (14). As informações são do Metrópoles. Mas, o que seria esta doença que acometeu o cantor tão jovem? O médico que acompanha o cantor, Wandervam Azevedo, explica que o tromboembolismo pulmonar, ou popularmente chamada de embolia pulmonar ou infarto pulmonar, é uma doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo.

VEJA MAIS

Em casos mais graves pode levar à morte súbita do paciente, pois causa dor torácica ao respirar e intensa falta de ar. Sendo a terceira doença cardiovascular que mais leva ao óbito, atrás do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral (AVC).

Na fase aguda do tratamento da doença, os especialistas receitam anticoagulantes. Os trombolíticos são usados em caso de emergência.

Saiba quais são os fatores de risco do tromboembolismo pulmonar (TEP)

• Obesidade;

• Tabagismo;

• Distúrbios na coagulação do sangue;

• Idade superior a 40 anos;

• Imobilidade prolongada;

• Cirurgias extensas, câncer;

• Traumas;

• Varizes;

• Insuficiência cardíaca;

• Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Já entre as mulheres, os fatores de risco do tromboembolismo pulmonar (TEP) pode ser:

• Uso de anticoncepcionais com estrógeno;

• Reposição hormonal;

• Gravidez;

• Pós-parto.