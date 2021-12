Maurílio sofreu tromboembolimo pulmonar e respira com ajuda aparelhos

O sertanejo Maurílio (da dupla com Luíza), que foi internado em Goiânia na madrugada desta quarta-feira, 15, sofreu tromboembolismo pulmonar. A causa do mal súbito foi revelada em boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira. O diagnóstico foi confirmado por uma angiografia. O cantor segue internado na UTI, onde respira com a ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta.

Confira a nota divulgada pelo hospital: “O hospital informa que o sr. Maurílio Delmont Ribeiro encontra-se internado na UTI da unidade. O exame de imagem, realizado na tarde desta quarta-feira, 15, confirmou o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. O paciente permanece em estado grave”.

Antes da confirmação do diagnóstico, o médico Wandervan Azevedo falou em mal súbito. Maurílio & Luíza participavam da gravação do do DVD de Zé Felipe & Miguel, pouco antes de passar mal. Ele deu entrada no hospital sentindo fortes dores no peito e dificuldade para respirar. Logo em seguida, sofreu paradas cardíacas e foi reanimado pela equipe médica.